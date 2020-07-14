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GeriFutbol Keçiörengücü, İshak Çakmak ile yollarını ayırdı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 17:22,Son Güncelleme:

Keçiörengücü, İshak Çakmak ile yollarını ayırdı

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Keçiörengücü, İshak Çakmak ile yollarını ayırdı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, İshak Çakmak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz oyuncularından İshak Çakmak ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Kendisine takımımıza vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.



27 yaşındaki orta saha oyuncusu İshak Çakmak, Keçiörengücü ile bu sezon TFF 1. Lig'de 26 maça çıktı.

Keçiörengücü, İshak Çakmak ile yollarını ayırdı

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