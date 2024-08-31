Keçiörengücü ile Boluspor yenişemedi

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Bu sonucun ardından iki takım da puanını 5'e yükseltti.

Ankara Keçiörengücü'nde Dembele'nin 25. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda top yandan dışarı gitti.

Stat: Aktepe

Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Oğuz Kağan Çalışır, Emre Doğu

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker, Mert Kula, Ali Dere, Erkam Develi, Halil Can Ayan (Dk. 69 Recep Taşbakır), Rroca, Togui (Dk. 69 Görkem Bitin), Camara (Dk. 81 Yılmaz Basravi), Dembele (Dk. 46 Traore)

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Işık Kaan Arslan, Oulare, Onur Ulaş, Ali Ülgen (Dk. 59 İshak Karaoğul), Estrela, Oğuz Kağan Güçtekin, Hakan Bilgiç (Dk. 74 Enes Alıç), Avramovski (Dk. 85 Jefferson), Berk Yıldız (Dk. 74 Hüsamettin Yener), Babacar (Dk. 58 Eren Aydın)

Goller: Dk. 18 Halil Can Ayan (Ankara Keçiörengücü), Dk. 39 Babacar (Boluspor)

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Sarı kartlar: Dk. 24 Oulare (Boluspor), Dk. 26 Caulker, Dk. 53 Erkam Develi (Ankara Keçiörengücü)