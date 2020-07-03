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GeriFutbol Keçiörengücü, Hatayspor maçına hazır!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.07.2020 - 14:58,Son Güncelleme:

Keçiörengücü, Hatayspor maçına hazır!

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Keçiörengücü, Hatayspor maçına hazır!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, 32. haftada deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Aktepe Stadı'nda teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma koşusuyla başladı.

Top kapma oyunuyla devam idman, 35 dakikalık iki devre halinde oynanan çift kale maçla sona erdi.

 

Keçiörengücü, Hatayspor maçına hazır

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