Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu'ndan Barış Alper Yılmaz açıklaması: 'Satılırsa ciddi bir gelir elde ederiz!'

Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2026 15:28

Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Galatasaray'da forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın olası transferinden kulübün yüzde 20 payı bulunduğunu hatırlatarak, "Satış gerçekleşirse ciddi bir gelir elde ederiz. 30-40 milyon euro bandında bir transfer olursa yaklaşık 8 milyon euro payımız olur" dedi.

1. Lig'de mücadele eden Ankara Keçiörengücü'nün kulüp başkanı Sedat Tahiroğlu, TSYD Ankara Şubesi'ni ziyaret etti.

Milli futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Samet Akaydın'ın performansıyla gurur duyduklarını ifade eden Tahiroğlu, "İkisini de en son Romanya maçında izledik. Keçiörengücü altyapısından yetişen oyuncuların bu seviyeye gelmesi bizim için gurur verici. Bu işin manevi boyutu." diye konuştu.

Barış Alper Yılmaz’ın transfer ihtimaliyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Tahiroğlu, kulübün oyuncudan yüzde 20 payı olduğunu vurgulayarak, "Barış Alper Yılmaz satılırsa ciddi bir gelir elde ederiz. 30-40 milyon euro bandında bir transfer olursa yaklaşık 8 milyon euro payımız olur ancak Galatasaray'dan bize bu yönde bir dönüş olmadı, böyle bir niyetleri yok gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Geçmişte oyuncunun transfer sürecinde menajerler aracılığıyla bazı görüşmeler yapıldığını belirten Tahiroğlu, "Arabistan'a transfer ihtimali gündeme geldiğinde menajerler bize rakamlar sundu ancak biz ‘hakkımız neyse onu alırız’ dedik. Şu an için kulübümüzün zorladığı bir durum yok. Nasipse olur." değerlendirmesinde bulundu.

Barış Alper Yılmaz ile son dönemde görüşmediklerini de aktaran Tahiroğlu, "Daha önce Ankara'ya geldiğinde kulübümüze uğrardı ancak son bir yıldır bir iletişimimiz olmadı." dedi.

Genç futbolcu Miraç Şimşek'in transfer sürecine de değinen Tahiroğlu, oyuncunun sezon başında profesyonel sözleşme imzalamamış olmasının Keçiörengücü için fırsat oluşturduğunu belirterek "Oyuncuyu menajeri aracılığıyla ikna edip kadromuza kattık. Daha sonra Ankaragücü’nün talebi üzerine kiralık olarak gönderdik." ifadelerini kullandı.

İki kulüp arasında yetiştirme bedeline ilişkin anlaşma sağlandığını dile getiren Tahiroğlu, "Normalde 5-7 milyon lira seviyesinde olabilecek bir bedel yerine yaklaşık 1 milyonluk bir rakam üzerinde mutabık kaldık. Ancak süreçte menajer değişikliği sonrası bazı sorunlar yaşandı." dedi.

Oyuncunun ayrılmak istemesi halinde süreci zorlaştırmayacaklarını belirten Tahiroğlu, “Hem bizim hem de Ankaragücü'nün haklarını koruyacak şekilde hareket ederiz. Gerekirse Ankaragücü'nün daha fazla kazanç elde etmesini sağlayacak bir çözüm üretiriz." diye konuştu.

"SÜPER LİG'E ÇIKMAK İSTEMİYORLAR İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

Süper Lig hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tahiroğlu, "Süper Lig'e çıkmak istemediğimiz yönündeki eleştiri ve iddialar doğru değil. Elbette hedefimiz Süper Lig ancak önemli olan sürdürülebilir başarı. Plansız şekilde çıkıp borç yükü altına girmek kulübü yok edebilir. Bu takımı üçüncü ligden aldık, adım adım ilerledik. Hedefimiz Süper Lig ve kalıcı bir yapı oluşturmak." diyerek sözlerini tamamladı.

BAKMADAN GEÇME!