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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.02.2020 - 16:43,Son Güncelleme:/

Keçiörengücü: 0 - İstanbulspor: 0

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Keçiörengücü: 0 - İstanbulspor: 0
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TFF 1. Lig'in 24. haftasında yapılan maçta, Keçiörengücü ile İstanbulspor 0-0 berabere kaldı.

Stat: Ankara Aktepe

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Murat Şener, Bersan Duran

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Cihan Can, Hüsamettin Tut, İshak Çakmak (Dk. 68 Süleyman Olgun), Madinda, Cem Ekinci (Dk. 90 Devrim Taşkaya), Burak Aydın, Dialiba, Kone (Dk. 82 Abdulkadir Kuzey)

İstanbulspor: Alperen Uysal, Zafer Şensoy, Wellington, Etoga, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Issah (Dk. 78 Ali Dere), Melih Kabasakal (Dk. 68 Enes Durmuş), Eslem Öztürk, Cajic, Diouf (Dk. 75 İbrahim Yılmaz)

Sarı kartlar: Dk. 22 Melih Kabasakal (İstanbulspor), Dk. 35 İshak Çakmak, Dk. 36 Burak Aydın (Keçiörengücü)

Keçiörengücü: 0 - İstanbulspor: 0

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