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Basketbol
AA
Haber Giriş: 30.10.2020 - 12:15 | Son Güncelleme:

KBSL'de derbi zamanı! Beşiktaş HDI Sigorta ile Galatasaray...

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KBSL'de derbi zamanı! Beşiktaş HDI Sigorta ile Galatasaray...
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta ile Galatasaray yarın karşı karşıya gelecek.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki mücadele saat 17.30'da başlayacak.

Ligde 6 maçta 5 galibiyet ve bir yenilgi alan Galatasaray, ikinci sırada bulunuyor. Bir maçı eksik Beşiktaş HDI Sigorta ise 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle 9. sırada yer alıyor.

 

KBSLde derbi zamanı Beşiktaş HDI Sigorta ile Galatasaray...

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