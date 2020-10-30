KBSL'de derbi zamanı! Beşiktaş HDI Sigorta ile Galatasaray...

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki mücadele saat 17.30'da başlayacak.

Ligde 6 maçta 5 galibiyet ve bir yenilgi alan Galatasaray, ikinci sırada bulunuyor. Bir maçı eksik Beşiktaş HDI Sigorta ise 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle 9. sırada yer alıyor.

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