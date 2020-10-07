KBSL Sonuçları | Çankaya Üniversitesi: 121 - Samsun Canik Belediyespor: 63
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonun ikinci haftasında Çankaya Üniversitesi konuk ettiği Samsun Canik Belediyespor'u 121-63 yendi.
Salon: Ankara
Hakemler: Halil Baldemir, Ahmet Kemal Digilli, Hande Öztürk
Çankaya Üniversitesi: Zellous 21, White 16, Gizem Yavuz 10, Bahar Öztürk 5, Talbert 18, Ecem Kazar 11, Özge Karataş 20, Kardelen Gezgin 3, Niray Sena Aral 11, Elif Berfin Baran 6, Aleyna Fatma Cengizhan
Samsun Canik Belediyespor: Dragana Nikolic 18, Zenora Madden 27, Fatma Dilara Azaklı, Neslihan Demir 2, Kayra Güler Sağlam 3, Dilan Çaliş 7, Nazli Çalışkan 4, Zeynep Sude Kara, Sıla Şimşek, Bilgesu Erduran, Semanur Ersoy 2, Elif Korkut
1. Periyot: 33-19
Devre: 57-34
3. Periyot: 99-46
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