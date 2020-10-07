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Basketbol
AA
Haber Giriş: 07.10.2020 - 17:38 | Son Güncelleme:

KBSL Sonuçları | Çankaya Üniversitesi: 121 - Samsun Canik Belediyespor: 63

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KBSL Sonuçları | Çankaya Üniversitesi: 121 - Samsun Canik Belediyespor: 63
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonun ikinci haftasında Çankaya Üniversitesi konuk ettiği Samsun Canik Belediyespor'u 121-63 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Halil Baldemir, Ahmet Kemal Digilli, Hande Öztürk

Çankaya Üniversitesi: Zellous 21, White 16, Gizem Yavuz 10, Bahar Öztürk 5, Talbert 18, Ecem Kazar 11, Özge Karataş 20, Kardelen Gezgin 3, Niray Sena Aral 11, Elif Berfin Baran 6, Aleyna Fatma Cengizhan

Samsun Canik Belediyespor: Dragana Nikolic 18, Zenora Madden 27, Fatma Dilara Azaklı, Neslihan Demir 2, Kayra Güler Sağlam 3, Dilan Çaliş 7, Nazli Çalışkan 4, Zeynep Sude Kara, Sıla Şimşek, Bilgesu Erduran, Semanur Ersoy 2, Elif Korkut

1. Periyot: 33-19
Devre: 57-34
3. Periyot: 99-46

 

KBSL Sonuçları | Çankaya Üniversitesi: 121 - Samsun Canik Belediyespor: 63

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