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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.03.2020 - 12:43,Son Güncelleme:/

Kazım Karabekir Stadı dezenfekte edildi

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Kazım Karabekir Stadı dezenfekte edildi
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TFF 1. Lig'in 29. haftasında Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak maça ev sahipliği yapacak Erzurum Kazım Karabekir Stadı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan özel kıyafetli ekipler, 21 Mart Cumartesi günü seyircisiz oynanacak maç öncesi statta dezenfekte çalışması yaptı.
Ekipler, tribünler, soyunma odaları, yönetim binaları, turnikeler, görevlilerin bulunduğu odalar, toplantı salonu ve yedek kulübeleri dahil tüm alanları dezenfekte etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, yaptığı açıklamada, kuruma ait hizmet binaları, yurtlar ve tesislerde ilaçlama gerçekleştirildiğini anımsatarak, bu doğrultuda TFF 1. Lig maçının oynanacağı Kazım Karabekir Stadı'nın da dezenfekte edildiğini belirtti.

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