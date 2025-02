Haberin Devamı

2009’dan beri milyonlarca yasal bahis oyuncusunu yeniliklerle ve ilklere tanıştıran ve gün geçtikçe büyüyen Misli, yeni yıla yeni bir solukla girdi. Yeni reklam kampanyası ve marka kimliği ile bahisseverlerin karşısına çıkan Misli, “Misliyle Misli’de” sloganıyla bahisseverlere daha fazlasını sunmayı amaçlıyor.

“Markamızın iletişim dili, görselliği tam anlamıyla tutkuyu ve kazanma coşkusunu simgeliyor” diyen Misli CMO’su Okan Erol Misli’deki yenilikleri şöyle anlattı:

“İsmimiz için ideal olan marka kimliğiyle bütünleşiyor, Misli’yi “daha fazlasının markası” olarak konumluyoruz. Standartla yetinmeyen her bahisçi, her insan daha fazlasına ulaşmaya tutku duyar. Biz bu tutkuyu odak alıyor, “Misliyle Misli’de” diyerek bahisçinin dünyasını genişletiyor, fark yaratan yenilikler sunuyoruz. Rengimiz, tezahürat formundaki jingle’ımız ve iletişim tonumuzla, bir “tutku” markası olmak, bahisseverin tutkusunu en iyi şekilde yansıtmak için çalışıyoruz.

Kazanmanın Tutkusu Misliyle Misli’de

Reklam filmimizdeki canlı tavrımız ve rengimiz, dinamik görsel dilimiz, Misli’nin her zaman harekete geçiren ruhunu anlatıyor. Özellikle zafer meşalelerimiz, markamızın güçlü ve cesur duruşunu yansıtarak izleyiciye ‘katılma’ ve ‘harekete geçme’ çağrısı yapıyor. Tüm bunları da hayatın içinden deneyimlerle örnekliyoruz. Mesela pek çok işimiz arasında sürekli sporu takip ediyoruz. Hele bir de bahis oynadıysak, kazancımızdan bağımsız olarak, o kuponun kazanma anı bir saniyeliğine de olsa dünyanın en önemli şeyi haline geliyor. Türk kültürünün de bir yansıması olarak sevincimizde de kalıbımıza sığamıyoruz; benzersiz bir tutkuyla kutluyoruz zaferlerimizi.

Dilimizdeki tutku, teknolojimiz, fırsatlarımız ve müşteri deneyimimizde de uçtan uca mevcut. Yalnızca Misli’de olan xG gol beklentisi, canlı bahis tüyoları, Şampiyon Oran gibi ayrıcalıklarımızın yanı sıra, istatistikler, canlı yayınlar, anlık bahis ya da Misli Arena gibi, kazanmayı kolay ve hızlı kılan özellikleri bahissseverlerle buluşturuyoruz. “Misliyle Misli’de” diyerek oyuna tutku duyanlar için hep daha fazlasını sunmayı amaçlıyoruz.

Kampanyanın her detayında tutku var

Tutku temasının reklam filminin her detayında kendini gösterdiğini ifade eden Erol, “Misli, sadece bir yasal bahis ve şans oyunları platformu değil, aynı zamanda deneyimler sunan bir marka. Reklam filmimizde, bahisseverlerin oyunlara duyduğu derin tutku ve heyecan, görsellerle, müzikle ve hikâye anlatımıyla hayata geçiriliyor. Her bir an, oyuncuya kendisini bu tutku dolu yolculuğun parçası gibi hissettiren bir atmosfer yaratılıyor; “sporu tutkuyla yaşamak için” doğru adresin Misli olduğu işaret ediliyor.

Bu vizyonun arkasındaki içgörü ise şu: Bahisçi potansiyel fırsatları değerlendiriyor. İşini kolaylaştıracak her türlü bilgi ve avantajı ise hızla sonuca çevirmek istiyor. Biz de oyuncunun aradığı her şeyi “Misliyle Misli’de” sunuyoruz. O zafer meşalelerini yakmak istedikleri kazanma anlarına ve bunu arayışlarına duyduğumuz tutkuyu, Misli deneyiminin her noktasına taşıyoruz.” diye konuştu.

“Amacımız oyundan almayı umduğunuz deneyimden çok daha fazlasını sunmak”

Bahisseverin tutkusunu en iyi anlayan platform olmayı amaçladıklarını dile getiren Erol, “Milyonlarca kullanıcımızın da bildiği gibi Misli olarak tutkulu, hızlı ve çok özellikli bir hizmet sunuyoruz. Bu iletişim dönemiyle büyük hedeflerle kullanıcı bazımızı daha da büyütmeyi, yepyeni kullanıcı gruplarıyla tanışmayı ve sadakat yaratmayı amaçlıyoruz. XG gol beklentisi, canlı bahis tüyoları ve Şampiyon Oranlar gibi yenilikçi hizmetlerimizle, bahisseverlerin beklentilerini karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda onlara hayatlarını kolaylaştıracak, oyun deneyimlerini zenginleştiriyoruz.

2009’dan beri milyonlarca oyuncuyu ilklerle tanıştıran, güvenle yasal bahis oynatan Misli güçlenerek büyüyor. Bahisseverleri kazanmanın tutkusunu misliyle Misli’de yaşamaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni üyelere 500 TL, tüm üyelere Şampiyon Oran ile günde 500 TL ek kazanç fırsatı!

Misli ayrıca Yeni Üyelere 500 TL kampanyasıyla Misli’ye yeni üye olan herkese ilk ayında toplamda 500 TL katılım ve yatırım bonusu veriyor. Bu kampanya sayesinde yeni üyeler, Misli’nin sunduğu yenilikçi özelliklerle tanışırken, Şampiyon Oran avantajlarıyla kuponlarını oluşturarak kazançlarını artırabiliyor. Şampiyon Oran ile sektördeki standart oranlardan daha yüksek oranlarla oynama ve günde 500 TL’ye kadar ekstra kazanç sağlama imkânı sunuyor.