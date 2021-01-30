Kazanmaktan başka çaresi yoktu, başardı

Şampiyonluk yarışındaki rakipleri saha içinde ve dışında kazanmaya devam ederken mutlak galibiyet almak zorunda olduğu bir maça çıktı Galatasaray. Sumudica yönetiminde ligin flaş takımlarından birine dönüşen ve 15 hafta üst üste kaybetmeyen Gaziantepspor, teknik direktörünü değiştiren 12 takımdan biriydi. Rumen hoca sonrası 3 maçta 2 mağlubiyet alan, son hafta kendi sahasında Hatayspor’la puanları paylaşan kırmızı siyahlılar, geride kalan 20 maçın 19’unda gol atmayı başarmış olsalar ve ligin iç sahada yenilgisiz tek takımı olsalar da iyi sinyaller vermiyordu. Portekizli hoca Ricardo Sa Pinto yönetiminde, ligimizde görmeye çok alışkın olduğumuz, savunmada kapanıp hücumda kontrataklarla gol aramanın güvenli kollarına sığınmışlardı. Son vuruşlarda biraz daha başarılı olsalar ya da Galatasaray kalesinde Muslera olmasa bu hedeflerine ulaşabilirlerdi de. Ama olmadı

TEK YOL 3 PUANDI

G.Saray son iki maçından zor da olsa 6 puan çıkarmayı başarmıştı. Feghouli varken daha yaratıcı ve rahat, onun yokluğunda zorlanan sarı kırmızılılar, önlerinde Başakşehir ve F.Bahçe maçları olmasa ve şampiyonluk yarışındaki direkt rakipleri bu denli istikrarlı gitmese, belki bu maça başka bir ruh haliyle çıkabilirdi. Ancak hem yarışta kalabilmek hem de psikolojik olarak mücadeleye devam edebilmek adına doğrusu 3 puan dışında çok da bir seçenekleri yoktu.

ÇOK POZİSYON BULDULAR

İlk yarıda topun hakimiyeti sarı kırmızılılardaydı. Hücumda ağır kalmalarına rağmen ofsayt gerekçesiyle sayılmayan birkaç gol ve birçok pozisyona rağmen devreyi 0-0’la bitirdiler. İkinci yarıda Fatih Terim, yeni transfer Onyekuru’yu ve genç Kerem’i oyuna sürdü. Taktik değişiklikler hemen sonuç verdi. Nijeryalı oyuncu, neredeyse topla buluştuğu ilk pozisyonda golünü attı ancak gol sesi Gaziantep’ten değil, Riva’dan geldi. Antep, gol sonrası gol bulmak zorunda olduğu için açıldı, o açıldıkça Galatasaray daha çok pozisyon buldu. İkinci gol 78. dakikada geldi. Gaziantep maç sonunda penaltıdan kazandığı golle skoru 2-1’e getirdiyse dekalan süre başka gole izin vermedi. Galatasaray bu sezon ekim-kasım döneminde sadece bir kez yakaladığı üç maç üst üste kazanma rekorunu, bu üçlü galibiyet serisiyle egale etti.

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