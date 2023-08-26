Kazak dombra sanatçısı Aididau'dan Bakhtiyor Zaynutdinov'a Beşiktaş marşı hediyesi

Güncelleme Tarihi:
Kazak dombra sanatçısı Aididau, Beşiktaş ile çıktığı ilk maçta Dinamo Kiev'e son dakikada gol atıp galibiyeti getiren vatandaşı Bakhtiyor Zaynutdinov'a sosyal medyadan bir hediye gönderdi.
Bir kartalın önünde dombra ile Beşiktaş marşı yorumlayan Aididau, bu performansını "İlk maç, ilk gol. Kardeşim, Beşiktaş'taki çıkışından dolayı tebrikler." notuyla paylaştı.
🦅Kazak dombra sanatçısı Aididau, Beşiktaş ile çıktığı ilk maçta gol atan vatandaşı Bakhtiyor Zaynutdinov için bir kartal eşliğinde Beşiktaş marşı çaldı.— Spor Arena (@sporarena) August 26, 2023
İlk maç, ilk gol. Kardeşim, Beşiktaş'taki çıkışından dolayı tebrikler." pic.twitter.com/QqD1Of8USR