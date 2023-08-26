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Kazak dombra sanatçısı Aididau'dan Bakhtiyor Zaynutdinov'a Beşiktaş marşı hediyesi

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#Beşiktaş#Bakhtiyor Zaynutdinov#Aididau
Kazak dombra sanatçısı Aididaudan Bakhtiyor Zaynutdinova Beşiktaş marşı hediyesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2023 14:34

Kazak dombra sanatçısı Aididau, Beşiktaş ile çıktığı ilk maçta gol atan vatandaşı Bakhtiyor Zaynutdinov için Beşiktaş marşı çaldı.

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Kazak dombra sanatçısı Aididau, Beşiktaş ile çıktığı ilk maçta Dinamo Kiev'e son dakikada gol atıp galibiyeti getiren vatandaşı Bakhtiyor Zaynutdinov'a sosyal medyadan bir hediye gönderdi.

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Bir kartalın önünde dombra ile Beşiktaş marşı yorumlayan Aididau, bu performansını "İlk maç, ilk gol. Kardeşim, Beşiktaş'taki çıkışından dolayı tebrikler." notuyla paylaştı.

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#Beşiktaş#Bakhtiyor Zaynutdinov#Aididau

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