Kaza geçiren Tiger Woods'tan ilk paylaşım! Durumu...

Spor Arena Dış Haber - ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinin yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonrası yaralanan ve hastaneye kaldırılan efsane golfçü Tiger Woods, bir dizi ameliyat geçirmişti.

KAZA NASIL OLDU?

Güvenlik kameralarından elde edilen bilgilere göre Los Angeles'a yakın bir noktada bulunan Hawthorne Bulvarı'nda hızlı bir şekilde seyreden Woods'un aracı, fren yapmadan bir anda karşı şeride geçip az bir mesafe sonra ters yönden de çıkarak alçak seviyede bulunan ağaçlık bölgeye uçtu. Woods'un aracının kaza anında taklalar attığı açıklanmıştı.

ÖZELLİKLE SAĞ AYAĞINDA ÖNEMLİ KIRIKLAR VARDI

Woods'un geçirdiği ameliyatlar sonrası çıkan haberlerde efsane golfçünün tibia ve fibula kemiklerinin 3-4 parça ayrılacak şekilde kırıldığı ifade edilmişti. Ayak bileğinde de kırık oluşan Woods'un iyi tekrar golf oynayıp oynayamayacağı ise bilinmiyordu.

TIGER WOODS'TAN HAYRANLARINI SEVİNDİREN PAYLAŞIM

Tiger Woods, kaza sonrası sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı. Instagram'dan koltuk değnekleriyle ayakta duran 42 yaşındaki efsanenin sağ ayağının alçıda olduğu ve sabitleme aparatı kullandığı görülüyor.

Woods paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

Sadık bir rehabilitasyon arkadaşınızın olması güzel. İnsanın en iyi dostu.

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