Kaza geçiren Galatasaray Yönetici Bora Bahçetepe yoğun bakımda

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Galatasaray-Göztepe maçı sonrasında gittiği İzmir’de araç çarpması sonrası hastaneye kaldırılan Bora Bahçetepe’nin beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi.

Çeşme Devlet Hastanesi’nden Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alınan Bahçetepe’nin diz ekleminde kırık bulunduğu belirtildi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ: DURUMU STABİL

Galatasaray Kulübü, dün oynadıkları Göztepe maçının ardından İzmir'de yaşadığı trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan ve tedavisine devam edilen Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bahçetepe'nin sağlık durumunun stabil olduğu duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, dün akşam oynadığımız Göztepe maçı sonrası gittiği İzmir'de yaya haldeyken bir aracın çarpması sonucu yaralanmıştır. Bora Bahçetepe'nin tedavisi 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde devam etmekte olup, durumu stabildir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.