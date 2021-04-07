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Kaza dönüm noktası oldu... Michael Schumacher mi, Ayrton Senna mı?
Formula 1'de iki farklı dönemin efsane isimleri Michael Schumacher ve Ayrton Senna... Okay Karacan F1 tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane isimlerin bilinmeyen hikayelerini anlattı.
Formula 1 içerikli Pit-Stop'un ikinci bölümünde, Okay Karacan F1 tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane isimleri konu aldı. İtalya Imola'da yapılacak sezonun ikinci yarışı öncesi Ayrton Senna, Alain Prost, Micheal Schumacher ve Lewis Hamilton'ı karşılaştıran Karacan, sezonun favorileri Mercedes ve Redbull ile ilgili de yorumlarda bulundu.