Kayserspor ayrılığı açıkladı! Deprem sonrası ülkesine gitmişti

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Kayserispor, Gustavo Campanharo'nun yaşanan deprem felaketleri nedeniyle ailesi ile birlikte ülkesine dönme kararı aldığını ve bu sebeple sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

İşte Kayserispor'un açıklaması;

3 yılı aşkın sürede, 90 karşılaşmada şanlı formamızı terleten profesyonel futbolcumuz Gustavo Campanharo, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle ailesi ile birlikte ülkesine dönme kararını yönetim kurulumuza iletmiştir. Bu talebi kurulumuzda değerlendirilmiş ve sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır.

Campanharo’ya bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.