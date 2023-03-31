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Kayserspor ayrılığı açıkladı! Deprem sonrası ülkesine gitmişti

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#Kayserispor#Campanharo#Deprem
Kayserspor ayrılığı açıkladı Deprem sonrası ülkesine gitmişti
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 22:57

Kayserispor, 3 yıldır formasını giyen Gustavo Campanharo ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

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Kayserispor, Gustavo Campanharo'nun yaşanan deprem felaketleri nedeniyle ailesi ile birlikte ülkesine dönme kararı aldığını ve bu sebeple sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

İşte Kayserispor'un açıklaması;

3 yılı aşkın sürede, 90 karşılaşmada şanlı formamızı terleten profesyonel futbolcumuz Gustavo Campanharo, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle ailesi ile birlikte ülkesine dönme kararını yönetim kurulumuza iletmiştir. Bu talebi kurulumuzda değerlendirilmiş ve sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır.

Campanharo’ya bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.

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#Kayserispor#Campanharo#Deprem

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