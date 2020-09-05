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GeriFutbol Kayserispor'un yeni transferi Aaron Lennon'un yıllık ücreti belli oldu
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İHA
Haber Giriş: 05.09.2020 - 16:27 | Son Güncelleme:

Kayserispor'un yeni transferi Aaron Lennon'un yıllık ücreti belli oldu

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Kayserispor'un yeni transferi Aaron Lennon'un yıllık ücreti belli oldu
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Hes kablo Kayserispor'un kadrosuna dahil ettiği İngiliz futbolcu Lennon'un anlaşma şartları belli oldu.

Süper Lig 2020-2021 sezonunda başarılı bir dönem geçirmek isteyen Hes Kablo Kayserispor'un kadrosuna dahil ettiği 33 yaşındaki Aaron Lennon'a ne kadar ücret ödeneceği öğrenildi.

Sarı Kırmızılı kulüp, 33 yaşındaki Aaron Lennon'a yıllık olarak 600 Bin Avro net maaş ödeyeceği ayrıca 300 Bin Avro bonus ödemesi yapacak. Kayserispor'un 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı kanat futbolcusuna ekstra prim ödemesi de gerçekleştirilecek.

Futbolcunun menajerine ne kadar ödeme yapılacağı ise açıklanmadı.

Kayserisporun yeni transferi Aaron Lennonun yıllık ücreti belli oldu

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