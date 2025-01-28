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Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic oldu!

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#Kayserispor#Sinan Kaloğlu#Sergej Jakirovic
Kayserisporun yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 20:09

Kısa süre önce teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayıran Kayserispor'da göreve Sergej Jakirovic getirildi.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bosna Hersekli çalıştırıcıyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Son olarak Dinamo Zagreb'de görev yapan teknik direktör Sergej Jakirovic, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi maçlarında başarılı sonuçlar almış, ulusal liglerde ise maç başına 2 puan ortalaması yakalamıştır. Anlaşmanın hem Sergej Jakirovic'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'a 5-2 yenilmesinin ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırmıştı.

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#Kayserispor#Sinan Kaloğlu#Sergej Jakirovic

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