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Kayserispor'un yeni başkanı belli oldu

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#Kayserispor#Süper Lig#Sporanasayfa
Kayserisporun yeni başkanı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 14:18

Bellona Kayserispor'da Ali Çamlı'nın istifasının ardından başkanlık görevine, yönetim kurulu kararıyla Asbaşkan Nurettin Açıkalın getirildi.

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Kayserispor’da Ali Çamlı’nın istifa etmesinin ardından Asbaşkan Nurettin Açıkalın, sarı kırmızılı kulübün yeni başkanı oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin aldığı kararla Asbaşkan Açıkalın'ın Kayserispor'un yeni başkanı olduğu belirtildi. Açıklamada, "Kulüp tarihimizin en zorlu süreçlerinden birinde başkanlık görevini üstlenip büyük bir özveri ve mücadeleyle bu görevi yerine getiren önceki dönem başkanımız Ali Çamlı'ya teşekkür eder, bundan sonraki hayatında esenlikler dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Ali Çamlı, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Galatasaray maçının ardından istifa etmişti.

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#Kayserispor#Süper Lig#Sporanasayfa

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