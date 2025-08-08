×
Kayserispor'un transfer tahtası açıldı!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2025 20:45

Kayserispor'da transfer yasağı kalktı!

 Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, sarı-kırmızılı kulübün transfer tahtasının açıldığını duyurdu.

Açıkalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da transfer tahtasının açıldığını belirterek, bütün takıma ve şehre hayırlı olmasını diledi.

Açıkalın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Büyük Kayserispor taraftarı sabırla beklediğimiz bir sürecin sonuna geldik. Bu saat itibarıyla transfer tahtamız açılmıştır. Bütün takımımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Karşımızda olan herkese de bugünleri unutmadığımızı söylemek istiyorum. Zor bir süreçti. Sizin de sabırsızlığınızı anlıyorum ama zamana ihtiyacımız vardı. Bu zamanı da bu şekilde değerlendirdik. Sizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kayserispor'a desteğinizi esirgemeyin, Kayserispor'un yanında olmaya devam edin. Sizlerle birlikte güçlüyüz. Sizleri çok seviyoruz."

