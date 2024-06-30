×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Kayserispor'un stadyumuna UEFA/FIFA standartlarına uygun çim seriliyor

Güncelleme Tarihi:

#Kayserispor#Kayseri Büyükşehir Belediyesi#RHG Enertürk Enerji Stadyumu
Kayserisporun stadyumuna UEFA/FIFA standartlarına uygun çim seriliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 13:16

Kayserispor'un maçlarının oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu'na, yeni sezon hazırlıkları kapsamında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından çim serimi çalışması yapılıyor.

Haberin Devamı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri tarafından UEFA ve FIFA standartlarına uygun olarak hazırlanan ve birçok testi başarılı şekilde geçen sahada çim serimi işlemlerine başlandı.

Bu kapsamda saha sıyırma işlemleriyle mevcut kotun 25 santimetre altına inilen çalışma, bir hafta devam etti.

Daha sonra temiz kum çekim işlemi yapılırken, bu şekilde saha seviyesi 10 santimetre düşürüldü ve lazer tesviye makinesiyle saha beşik çatı formatına getirildi.

Kayserisporun stadyumuna UEFA/FIFA standartlarına uygun çim seriliyor

Dört gün sürmesi planlanan gübreleme ve çim serme işlemi sonrasında çimlerin kök salması için 1 hafta dinlendirilerek gözlemlenecek.

Haberin Devamı

Ardından belediye ekipleri tarafından sahada "Hibrit" sistem çalışmaları yapılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayserispor#Kayseri Büyükşehir Belediyesi#RHG Enertürk Enerji Stadyumu

BAKMADAN GEÇME!