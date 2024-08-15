×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Kayserispor'un stadında zemin iyileştirme ve hibrit çim çalışması tamamlandı

Güncelleme Tarihi:

#Kayserispor#Süper Lig#RHG Enertürk Enerji Stadyumu
Kayserisporun stadında zemin iyileştirme ve hibrit çim çalışması tamamlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 14:55

Kayserispor’un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu’na 7 bin 848 metrekare çim serilerek zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 2’nci haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15’te kendi evinde Sivasspor’u konuk edecek olan Kayserispor’un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda zemin iyileştirme ve çim serimi çalışmaları yapıldı.

Saha sıyırma işlemleri ile başlanan yenilemede, mevcut kotun 25 santimetre altına inildi. Ayrıca temiz kum çekim işlemi yapılarak, saha seviyesi 10 santimetre düşürülen ve lazer tesviye makinesi ile beşik çatı formatına getirilen sahada çim serimi yapıldı.

Stadyumda yapılan çim serimi çalışmalarında, toplam 7 bin 848 metrekare çim serimi yapılırken, çimlerin kök salması için 1 hafta dinlendirilerek gözlemlenmesinin ardından HYBRIT sistem çalışmalarına geçilecek.

Kayserisporun stadında zemin iyileştirme ve hibrit çim çalışması tamamlandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayserispor#Süper Lig#RHG Enertürk Enerji Stadyumu

BAKMADAN GEÇME!