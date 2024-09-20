Kayserispor'un kalecisi Onurcan Piri, "Kazanacağımız maçta puan kaybettik, üzgünüz"

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Trabzonspor maçında iyi oynamalarına rağmen puan kaybettiklerini belirten Kayserispor'un başarılı kalecisi Onurcan Piri, “Öncelikle iyi oynadığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk yarı çok pozisyon kaçırdık. Sonunu getiremedik. Ne dersek diyelim şimdi her şey boş. Tabi ki 1 puan bu ambiyansta bu takıma karşı 1 puan aldık o değerli. Ama 3 puanı kaçırdığımızı düşünüyorum. Eksiklerimiz vardı. 10 kişi kaldıktan sonra ister istemez birazcık geriye yaslandık. Trabzonspor'da bundan faydalanmak istedi ve istedikleri de oldu. Dediğim gibi üzgünüz çünkü iyi oynadık kazanacağımız maçta puan kaybettik. Geçen hafta bizim yaptığımız Trabzonspor bize yaptı. Kafamızı kaldıracağız önümüzde Göztepe maçı var o da bizim için çok önemli. Takım arkadaşlarım gerekeni yapacaktır” dedi.