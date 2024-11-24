Kayserispor'un Fenerbahçe'ye karşı şansı gülmüyor

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Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor; bu sezonun en farklı yenilgisini Fenerbahçe'den aldı. Geride kalan 13 haftada 12 müsabakaya çıkan Kayserispor, 6-2'lik skor ile sezonun en ağır yenilgisini aldı.

8 golün atıldığı müsabakada Fenerbahçe'ye 4 farkla boyun eğen sarı kırmızılılar, bu sezon sahasında Beşiktaş'a 3-0 ve Sivasspor'a 2-1 yenilmişti. Deplasmanda Göztepe'ye 3-0 yenilen Kayserispor, kalesinde ilk defa 6 gol gördü.

Kayserispor, önümüzdeki hafta deplasmanda Rizespor'un konuğu olacak.

10 MAÇ 9 MAĞLUBİYET

Kayserispor, Fenerbahçe ile oynadığı son 10 maçta 1 kez berabere kalırken 9 kez de mağlup oldu. Sahasında Fenerbahçe'ye 6-2 yenilen Kayserispor, uzun süredir rakibini mağlup edemiyor.

Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 2019-2020 sezonunda sahasında oynadığı ve 1-0 kazandığı maçta alan Kayserispor, o günden sonraki 10 maçta galip gelemedi.

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Fenerbahçe ile oynadığı son 10 maçta 1 beraberlik 9 yenilgi alan Kayserispor, sahasında oynadığı son 5 maçı da kaybetti.

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 müsabaka ve neticeleri şöyle;

2024/2025 Kayserispor-Fenerbahçe 2-6

2023/2024 Fenerbahçe-Kayserispor 3-0

2023/2024 Kayserispor-Fenerbahçe 3-4

2022/2023 Kayserispor-Fenerbahçe 1-2

2022/2023 Fenerbahçe-Kayserispor 2-0

2021/2022 Kayserispor-Fenerbahçe 0-4

2021/2022 Fenerbahçe-Kayserispor 2-2

2020/2021 Kayserispor-Fenerbahçe 1-2

2020/2021 Fenerbahçe-Kayserispor 3-0

2019/2020 Fenerbahçe-Kayserispor 2-1