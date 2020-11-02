Kayserispor'u kupa maçına Gökhan Ünal hazırlıyor!

Süper Lig’in 7’nci haftasında dün Çaykur Rizespor ile karşılaşan ve sahadan 1-0’lık yenilgi ile ayrılan Hes Kablo Kayserispor’da teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 3üncü tur maçında sahasında karşılaşacağı Yomraspor maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör arayışları süren takımda oyuncuları, antrenör Ömer Faruk Mahir ve Gökhan Ünal çalıştırdı.

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...