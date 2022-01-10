Kayserisporlu Thiam’ın koronavirüs testi pozitif çıktı

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)
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Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor’un, Afrika Uluslar Kupası için Senegal Milli Takımı’nda bulunan futbolcusu Mame Thiam’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Senegal Milli Takım kadrosunda yer alan Mame Thiam’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Süper Lig’in 19’uncu haftasında Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor maçının ardından ülkesine giden Mame Thiam, Milli Takım kampına dahil olmuştu.