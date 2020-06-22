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Haber Giriş: 22.06.2020 - 10:48,Son Güncelleme:

Kayserisporlu Miguel Lopes karantinadan çıktı!

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Kayserisporlu Miguel Lopes karantinadan çıktı!
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Hes Kablo Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Miguel Lopes, karantinadan çıkarak saha antrenmanlarına başladı.

Hes Kablo Kayserispor'da Miguel Lopes de antrenmanlara başladı.

Koronavirüs nedeniyle ülkesinden geç dönen ve 3-4 gün karantinada kalan tecrübeli defans oyuncusu Miguel Lopes, bugün sahada topla çalışmalara başladı.

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Antrenman eksiği bulunan Lopes'in hazırlanacak olan özel program ile çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

Lopes'in Sivasspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada görev alamayacağı öğrenildi.

Kayserisporlu Miguel Lopes karantinadan çıktı

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