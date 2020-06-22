Kayserisporlu Miguel Lopes karantinadan çıktı!
Hes Kablo Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Miguel Lopes, karantinadan çıkarak saha antrenmanlarına başladı.
Hes Kablo Kayserispor'da Miguel Lopes de antrenmanlara başladı.
Koronavirüs nedeniyle ülkesinden geç dönen ve 3-4 gün karantinada kalan tecrübeli defans oyuncusu Miguel Lopes, bugün sahada topla çalışmalara başladı.
Antrenman eksiği bulunan Lopes'in hazırlanacak olan özel program ile çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.
Lopes'in Sivasspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada görev alamayacağı öğrenildi.
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