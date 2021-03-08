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Kayserisporlu futbolculardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü videosu! Berna Gözbaşı...
Kayserispor'da forma giyen futbolcular 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, başta Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı olmak üzere tüm kadınların gününü kutladı.
Hatayspor galibiyetiyle Kayseri'ye moralli dönen Kayserisporlu futbolcular, uçakta çekilen video ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Futbolcular, Berna Gözbaşı olmak üzere tüm kadınların gününü verdikleri mesajla kutladı. Kayserispor'un sosyal medya hesabından paylaşılan video yoğun ilgi gördü.