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Futbol
Haber Giriş: 08.03.2021 - 10:28 | Son Güncelleme:

Kayserisporlu futbolculardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü videosu! Berna Gözbaşı...

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Kayserispor'da forma giyen futbolcular 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, başta Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı olmak üzere tüm kadınların gününü kutladı.

Hatayspor galibiyetiyle Kayseri'ye moralli dönen Kayserisporlu futbolcular, uçakta çekilen video ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Futbolcular, Berna Gözbaşı olmak üzere tüm kadınların gününü verdikleri mesajla kutladı. Kayserispor'un sosyal medya hesabından paylaşılan video yoğun ilgi gördü.

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