Kayserisporlu futbolcu Enver Cenk Şahin Spor Arena'ya konuştu

Evde kalmanın futbolcularda kilo problemine yol açabileceğini söyleyen Şahin, "Bizim için zor bir süreç. Evde kalmak kilo açısından sıkıntıya yol açabiliyor. Ama sağlık açısından yapılacak bir şey yok, bu şekilde evde çalışmamız gerekiyor." dedi.

"BÜYÜK DESTEK GÖRDÜM"

Enver Cenk Şahin "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız." paylaşımının sonrasında Alman St. Pauli kulübü tarafından sözleşmesinin feshedilmesiyle ilgili de konuştu.

Hiçbir zaman pişmanlık duymadığını belirten Şahin, "Ülkemin her zaman yanındayım. Yaptığım paylaşımın ardından St. Pauli kulübü zorluk çıkardı ama ülkemden büyük destek gördüm. Özellik Medipol Başakşehir Kulübüne teşekkür ederim, tesislerinde antrenman yapmamı sağladılar. Zorlu süreci atlatmamda yardımcı oldular.

ŞAHİN 'ALEX' DEDİ

Alex mi Hagi mi yönünde gelen soruya da yanıt veren Şahin, "İstatistikler Alex diyorsa Alex'tir. Kariyerine bakarsak Hagi ön planda ama Türkiye'de gol-asist katkısı olarak bakarsak Alex. Real Madrid'de forma giyemek isterdim. Real Madrid her zaman farklı bir heyecan katıyor. Corona virüsü bir an önce atlatmak için son olarak "Evde Kal" diyelim herkese sağlıklı günler dilerim." şeklinde konuştu.