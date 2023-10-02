×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig maçında Çağdaş Atan’a ’Sahte Euro’ ile tepki

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Çağdaş Atan#Süper Lig
Süper Lig maçında Çağdaş Atan’a ’Sahte Euro’ ile tepki
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 20:38

Kayserispor'un Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı maçın öncesinde sarı kırmızılı taraftarlar, eski teknik direktörleri Çağdaş Atan’ın fotoğraflarının olduğu sahte Euro’ları tribünlerden atarak genç teknik adama tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Sezon başında ilk 4 hafta Kayserispor’un teknik direktörü olduğu dönemde sarı-kırmızlı takımdan ayrılan Başakşehir FK ile sözleşme imzalayan Çağdaş Atan, yeni takımıyla ilk kez Kayseri’ye geldi. Sarı-kırmızılı takım taraftarları ise mücadele öncesi Atan aleyhine tezahüratlarda bulundu. Kayserispor taraftarı, ’Kayseri’yi satanı biz de satarız’ ve ’Çağdaş Atan’a pembe tezkere’ sloganları attı. Kayserisporlu taraftarlar, sol üst köşesinde 1 milyon 440 bin Euro yazan, üzerinde ise Çağdaş Atan’ın fotoğrafının bulunduğu 500’er Euro’luk sahte banknotları tribünlerden sahaya attı. Çağdaş Atan, seronomi öncesi stadyuma ilk çıktığı anda ise tribünler tarafından ıslıklandı.

Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, ’Gün gelir ihanet eden, sadaket ister’ yazılı bir de pankart açtı. 

Haberin Devamı

Süper Lig maçında Çağdaş Atan’a ’Sahte Euro’ ile tepki

Haberle ilgili daha fazlası:
#Futbol#Çağdaş Atan#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!