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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.05.2021 - 21:13 | Son Güncelleme:

Kayserispor'dan Yeni Malatyaspor maçı sonrası suç duyurusu!

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Kayserispor'dan Yeni Malatyaspor maçı sonrası suç duyurusu!

Hes Kablo Kayserispor, Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 3 Mayıs'ta Malatya’da oynanan Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla ilgili olarak, usulsüz seyirci alınması ile karşılaşmaya alınan kişiler tarafından gerçekleştirilen hakaret, saldırı ve diğer eylemler nedeniyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Süper Lig'in 39. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kalmıştı.

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