Kayserispor'dan sert tepki: 'Hakem Ümit Öztürk ve VAR ekibi 3 puanımıza gasp etti!'

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği ile Kayserispor 0-0 berabere kaldı.

Ankara'da oynanan mücadelenin ardından Kayserispor, hakem ve VAR kararlarına yönelik bir açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Kayserispor olarak, Gençlerbirliği karşısında sahada alın terimizle kazandığımız mücadelenin hakem kararlarıyla gölgelenmesini asla kabul etmiyoruz.

Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk ve VAR ekibi tarafından verilen, hiçbir futbol aklıyla izah edilemeyecek ofsayt kararı; maçın kaderini doğrudan değiştirmiş, kulübümüzün hanesine yazılması gereken 3 puanı gasp etmiştir.

Bu karar bir “yorum farkı” değil, açık ve net bir hak kaybıdır. VAR sistemi hataları azaltmak için vardır; hatayı büyütmek için değil. Tüm Türkiye’nin izlediği bir pozisyonda, bu denli bariz bir yanlışın nasıl verildiği ve VAR müdahalesinin neden doğru şekilde yapılmadığı kamuoyuna açıklanmalıdır.

Kayserispor sahada mücadele ederken masa başında puan kaybetmeye razı olmayacaktır.

Bu doğrultuda:

•Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurumuzu yapacağımızı,

•VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılmasını talep ettiğimizi,

•Hakem performansının en üst düzeyde incelenmesini istediğimizi açıkça ilan ediyoruz.

Türk futbolunda adalet herkes için gereklidir. Bugün Kayserispor’a yapılan haksızlık, yarın başka bir kulübün başına gelebilir.

Camia olarak hakkımızı sonuna kadar savunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.