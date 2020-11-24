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Haber Giriş: 24.11.2020 - 16:08 | Son Güncelleme:

Kayserispor'dan Lung açıklaması! Galatasaray maçı...

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Kayserispor'dan Lung açıklaması! Galatasaray maçı...
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Kayserispor, Galatasaray maçında sakatlanan kaleci Silviu Lung'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Galatasaray maçında başarılı bir oyunun ardından ilk yarıda 7 net kurtarış yapıp sakatlanan Lung'un durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Galatasaray maçında sakatlanan kalecimiz Silviu Lung’a yapılan tetkikler sonucu sağ üst adele tendonunda orta derecede zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.

 

Kayserispordan Lung açıklaması Galatasaray maçı...

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