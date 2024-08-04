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Kayserispor'dan Burak Yılmaz açıklaması! "Görevinin başında..."

Güncelleme Tarihi:

#Burak Yılmaz#Kayserispor#Ali Çamlı
Kayserispordan Burak Yılmaz açıklaması Görevinin başında...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 13:29

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, kulübün sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak Teknik Direktör Burak Yılmaz’ın görevinin başında olduğunu söyledi.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz’ın istifa ettiği haberlerinin çıkması üzerine Başkan Ali Çamlı kulübün resmi hesaplarından açıklama yaptı.

Burak Yılmaz’ın görevinin başında olduğunu belirten Kayserispor Başkanı Ali Çamlı yaptığı açıklamada, “Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ile ilgili basına yansıyan istifa haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kıymetli hocamız Burak Yılmaz görevinin başındadır. Geçen sezonun ortasından bugüne kadar hocamız ile istişareli olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kasıtlı ve fitne oluşturmak için ortaya atılan iddiaları doğru bulmuyoruz. Hangi odaklar tarafından yapılarsa yapılsın Kayserispor’da oluşturduğumuz aile ortamının bozulmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğimizin de bilinmesini istiyorum. Biz büyük Kayserispor ailesi olarak yeni sezonda başarılı olabilmek adına fedakarca çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimize hayırlı pazarlar diliyorum” dedi.

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#Burak Yılmaz#Kayserispor#Ali Çamlı

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