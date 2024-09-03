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Kayserispor'dan ayrılan Otabek Shukurov'un yeni adresi Suudi Arabistan oldu

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#TRANSFER#Otabek Shukurov#Kayserispor
Kayserispordan ayrılan Otabek Shukurovun yeni adresi Suudi Arabistan oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 11:30

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'dan ayrılan Otabek Shukurov, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Fayha ile anlaşmaya vardı.

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Konyaspor maçı öncesi Kayseri'den ayrılan Otabek Shukurov, Suudi Arabistan takımlarından Al Fayha'ya transfer oldu. Arabistan ekibi, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından transferi duyurdu.

Kulübün paylaşımında "Welcome Otabek Shukurov with us at Alfayha" ifadelerine yer verildi.

Kayserispor, Shukurov ile yaptığı sözleşme gereği bu transferden 400 bin Avro bonservis bedeli elde etti.

Shukurov, 2023-2024 sezonunda 12 lig maçına çıkarken 495 dakika oyunda kalmış, bu sezon ise hiç forma giyme şansı bulamamıştı.

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#TRANSFER#Otabek Shukurov#Kayserispor

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