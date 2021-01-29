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GeriFutbol Kayserispor'dan ayrılan İlhan Depe, Altay'la anlaştı!
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Futbol
İHA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 10:00 | Son Güncelleme:

Kayserispor'dan ayrılan İlhan Depe, Altay'la anlaştı!

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Kayserispor'dan ayrılan İlhan Depe, Altay'la anlaştı!
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Kayserispor’un yollarını ayırdığı İlhan Depe, Altay ile anlaştı.

Sezon başında büyük umutlarla Hes Kablo Kayserispor’a transfer edilen ve devre arasında kendisine kulp bulması söylenen İlhan Depe, İzmir ekibi ile anlaşmaya vardı.

26 yaşındaki kanat oyuncusu, Altay ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Altay’da lisans problemi Yeni transferler...
Altay’da lisans problemi! Yeni transferler...

Hes Kablo Kayserispor forması ile toplam 5 maça çıkıp 137 dakika süre alan İlhan Depe, ligin ikinci yarısında Altay forması giyecek.

 

Kayserispordan ayrılan İlhan Depe, Altayla anlaştı

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