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GeriFutbol Kayserispor’dan ayrılan Cristian Sapunaru, Rapid Bükreş'le anlaştı
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Futbol
KAYSERİ,(DHA)
Haber Giriş: 05.07.2021 - 10:08 | Son Güncelleme:

Kayserispor’dan ayrılan Cristian Sapunaru, Rapid Bükreş'le anlaştı

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Kayserispor’dan ayrılan Cristian Sapunaru, Rapid Bükreş'le anlaştı

Kayserispor ile yollarını ayıran savunma oyuncusu Cristian Sapunaru, Romanya liginden Rapid Bükreş ile anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran 37 yaşındaki savunma oyuncusu Cristian Sapunaru, Romanya liginden Rapid Bükreş ile anlaştı.

Rapid Bükreş’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sapunaru ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

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