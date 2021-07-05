Kayserispor’dan ayrılan Cristian Sapunaru, Rapid Bükreş'le anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran 37 yaşındaki savunma oyuncusu Cristian Sapunaru, Romanya liginden Rapid Bükreş ile anlaştı.



Rapid Bükreş’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sapunaru ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.