Kayserispor'dan Acun Ilıcalı'ya Jakirovic tepkisi: 'Adeta akıl karıştırmak gibi bir yol izlenmesi yadırganacak bir durumdur'

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Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, yaptığı açıklamada, Jakirovic'in takımın zor günlerinde zor bir görevi üstlendiğini ve bunu da başarıyla yerine getirdiğini belirtti.

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Jakirovic'in başarılı bir performans sergilediğine dikkati çeken Açıkalın, "Tabii ki bu başarıları kamuoyunda takdir edildiği için futbol otoriteleri tarafından da rağbet görüyor, kendisine teveccüh var. Bunları normal karşılıyorum. Kendisi gitmek isterse tabii ki biz teşekkür ederiz, büyük bir zevkle kararına da saygı duyarız. Kalmak isterse de başımızın üstünde yeri var. Ancak sözleşmemiz devam ederken, kulübümüzle herhangi bir temasa geçmeden hocamızla iletişime geçilerek adeta akıl karıştırmak gibi bir yol izlenmesi yadırganacak bir durumdur." diye konuştu.

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"KENDİSİYLE HERHANGİ BİR GÖRÜŞME YAPMADIM"

Yöntemin doğru olmadığını savunan Açıkalın, şunları kaydetti:

"Sadece hocayla ilgili değil, takımda herhangi bir oyuncumuz, teknik kadrodan arkadaşlarımız isterim ki çok başarılı olsun, başarılı yerlere gitsin. Kayserispor bundan önce de birçok hocayı böyle kamuoyunun nezdinde başarılı kılmıştır. Bundan sonra da kılacaktır, bunun örnekleri vardır. Kendisiyle şahsi olarak şu anda herhangi bir görüşme yapmadım. Hocamızın şu an sözleşmesi devam ediyor. Çıkış maddesi de var, bu da yürürlükte. Tazminat, para, pul bu düzlemde konuşmayı sevmiyorum, hoşuma da gitmiyor. Kendisi emek verdi, bu kulüpte başarılı oldu. Bugün olduğu gibi yarın da her zaman kapımız açık, kendisini karakter olarak seviyoruz. Başarılı olmasını da isteriz tabii ki."

JAKIROVIC'İN KAYSERİSPOR PERFORMANSI

Kayserispor'un başında 16 maça çıkan Sergej Jakirovic; 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayarak 1.81 puan ortalaması yakaladı.

Jakirovic göreve geldiğinde 16 puanla 17. sırada, düşme hattında bulunan Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de son haftaya 45 puanla 12. sırada girdi.

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