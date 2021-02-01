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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.02.2021 - 16:59 | Son Güncelleme:

Kayserispor'dan 2 transfer! Paz ve Sabovic...

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Kayserispor'dan 2 transfer! Paz ve Sabovic...
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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, İtalya Serie A takımlarından Bologna'da forma giyen Nehuen Mario Paz ve İsveç 1. Lig ekiplerinden Allsvenskan oyuncusu Besard Sabovic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki Arjantinli stoper Paz ile sezon sonuna anlaşma sağlandı.

Galibiyet sonrası Kayserispordan transfer açıklaması
Galibiyet sonrası Kayserispor'dan transfer açıklaması

İsveçli 23 yaşındaki önlibero Sabovic ile de 2,5 yıllık sözleşme imzalandığının belirtildiği açıklamada, "Anlaşmanın her iki oyuncu için ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

 

Kayserispordan 2 transfer Paz ve Sabovic...

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