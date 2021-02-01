Kayserispor'dan 2 transfer! Paz ve Sabovic...

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki Arjantinli stoper Paz ile sezon sonuna anlaşma sağlandı.

İsveçli 23 yaşındaki önlibero Sabovic ile de 2,5 yıllık sözleşme imzalandığının belirtildiği açıklamada, "Anlaşmanın her iki oyuncu için ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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