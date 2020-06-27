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Haber Giriş: 27.06.2020 - 16:49,Son Güncelleme:

Kayserispor'da Zoran kadrodan çıkarıldı

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Kayserispor'da Zoran kadrodan çıkarıldı
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Hes Kablo Kayserispor'da defans oyuncusu Zoran Kvrzic maç kadrosundan çıkarıldı.

Süper Lig'in 29.haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor, son çalışmasını yaparak hazırlıklarını tamamladı.

Karayolu ile Sivas'a hareket edecek olan sarı kırmızılı takım kafilesinde sağ bek oyuncusu Zoran Kvrzic yer almadı. Son antrenmanda arka adalesinde zorlanma tespit edilen 32 yaşındaki Boşnak futbolcu, maç kadrosundan çıkarıldı.

Diğer yandan sağ kasığında ağrısı bulunan Ziya Alkurt da Sivas kafilesine dahil edilmeyen isimler arasında yer aldı. 

Kayserisporda Zoran kadrodan çıkarıldı

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