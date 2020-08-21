AA
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Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda ısınma, istasyon, pas ve koşu çalışmaları yapıldı.
Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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