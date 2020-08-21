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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.08.2020 - 13:15 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

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Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda ısınma, istasyon, pas ve koşu çalışmaları yapıldı.

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Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

 

Kayserisporda yeni sezon hazırlıkları sürüyor

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