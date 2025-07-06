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Kayserispor'da yaprak dökümü! 6 futbolcu ile yollar ayrıldı

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#Kayserispor#Süper Lig#Hasan Ali Kaldırım
Kayserisporda yaprak dökümü 6 futbolcu ile yollar ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 22:09

Kayserispor yeni sezonda 6 futbolcu ile devam etmeme kararı aldı.

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Süper Lig’deki mücadelesini yeni sezonda da sürdürecek olan Kayserispor; geçen sezon kadroda bulunan ve sözleşmesi sona eren 6 futbolcu ile devam etmeyeceğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbolcularımız Joseph Attamah, Mehdi Bourabia, Stephane Bahoken, Julian Jeanvier, Anthony Uzodimma ve Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmeleri sona ermiştir. Futbolcularımıza şanlı armamız ve camiamız adına verdikleri emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler" denildi.

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#Kayserispor#Süper Lig#Hasan Ali Kaldırım

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