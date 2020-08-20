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Haber Giriş: 20.08.2020 - 09:36 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da yabancı oyuncular kampa katıldı!

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Kayserispor'da yabancı oyuncular kampa katıldı!
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Hes Kablo Kayserispor'un sözleşmesi devam eden tüm yabancı oyuncuları kampa katıldı.

Süper Lig 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor'un tüm yabancı oyuncuları kampa katıldı.

Son olarak Pedro Henrique'nin de tatilini tamamlayıp takıma katılması ile çalışmalar daha da hız kazandı.

Kayserispor, Artem Kravets ile yollarını ayırdı
Kayserispor, Artem Kravets ile yollarını ayırdı

Hes Kablo Kayserispor'da Miguel Lopes, Zoran Kvrzic, Gustavo Campanharo, Mario Situm, Ben Rienstra, Pedro Henrique, yeniden anlaşmaya varılan Cristian Sapunaru ve kaleci Silviu Lung takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Sözleşmesi sona eren Aymen Abdennour, Dja Djedje, Artem Kravets, Muris Mesanovic, Diego Angelo kiralık gönderilen Bernard Mensah ile Anthony Uzodimma'nın takımdan ayrılan isimler oldu.

 

Kayserisporda yabancı oyuncular kampa katıldı

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