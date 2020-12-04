MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKayserispor'da Wilfried Kanga sakatlandı! Yaklaşık 1 ay yok...
GeriFutbol Kayserispor'da Wilfried Kanga sakatlandı! Yaklaşık 1 ay yok...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 04.12.2020 - 17:19 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da Wilfried Kanga sakatlandı! Yaklaşık 1 ay yok...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayserispor'da Wilfried Kanga sakatlandı! Yaklaşık 1 ay yok...
Abone Olgoogle-news

Hes Kablo Kayserispor'un forvet futbolcusu Wilfried Kanga sakatlandı.

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor'da forvet futbolcusu Wilfried Kanga sakatlandı.

Son oynanan Karagümrük maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve maçın 57. dakikasına kadar görev yapan forvet futbolcusu Wilfried Kanga’nın adalesinde yırtık tespit edildi.

Göztepe, Kayserisporu ağırlayacak Ideye Brown şüpheli...
Göztepe, Kayserispor'u ağırlayacak! Ideye Brown şüpheli...

MR'ı çekilen ve tedavisine başlanılan 22 yaşındaki santrafor, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Kanga, yarın oynanacak Göztepe maçı kadrosundan çıkarıldı.

 

Kayserisporda Wilfried Kanga sakatlandı Yaklaşık 1 ay yok...

İlk sanal oyununa 10 TL hediye! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle