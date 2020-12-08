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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.12.2020 - 16:59 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da Trabzonspor hazırlıkları! Top kapma ve pas çalışmaları...

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Kayserispor'da Trabzonspor hazırlıkları! Top kapma ve pas çalışmaları...
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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.

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Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

 

Kayserisporda Trabzonspor hazırlıkları Top kapma ve pas çalışmaları...

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