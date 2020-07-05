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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.07.2020 - 17:13,Son Güncelleme:

Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcularda koronavirüse rastlanmadı

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Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcularda koronavirüse rastlanmadı
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Hes Kablo Kayserispor'da, teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "4 Temmuz'da futbolcularımız, oyuncularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Hes Kablo Kayserispor, yarın saat 21.00'de Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek.

Kayserisporda teknik heyet ve futbolcularda koronavirüse rastlanmadı

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