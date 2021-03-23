MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKayserispor'da teknik direktör Hamzaoğlu ilk antrenmanına çıktı
GeriFutbol Kayserispor'da teknik direktör Hamzaoğlu ilk antrenmanına çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 23.03.2021 - 21:04 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da teknik direktör Hamzaoğlu ilk antrenmanına çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayserispor'da teknik direktör Hamzaoğlu ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Hamza Hamzaoğlu, yeni takımıyla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, sarı-kırmızılı ekibin bugünkü antrenmanında takımın başında yer aldı.

3 Nisan Cumartesi günü sahasında Göztepe'yi ağırlayacak Kayserispor'da ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarıyla tamamlandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi