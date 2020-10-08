AA
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Kayserispor'da Sivasspor mesaisi! Güce dayalı çalışma...
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda ısınma hareketlerinin ardından güce dayalı çalışma yapıldı.
Kayserispor, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
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