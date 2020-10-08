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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 12:23 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da Sivasspor mesaisi! Güce dayalı çalışma...

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Kayserispor'da Sivasspor mesaisi! Güce dayalı çalışma...
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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda ısınma hareketlerinin ardından güce dayalı çalışma yapıldı.

Manuel Fernandes ve Aziz Behich, Kayserispor kampına katıldı
Manuel Fernandes ve Aziz Behich, Kayserispor kampına katıldı!

Kayserispor, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

Kayserisporda Sivasspor mesaisi Güce dayalı çalışma...

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