Kayserispor'da Sivasspor mesaisi başladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda gruplara ayrılan futbolcular, farklı saatlerde çalıştı.







İdmanda, Gençlerbirliği maçında forma giyen oyuncular yenileme diğer oyuncular ise istasyon ve koşu çalışması yaptı.

Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.



Sarı-kırmızılı ekip, 28 Haziran Pazar günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

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