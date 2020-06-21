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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.06.2020 - 16:12,Son Güncelleme:

Kayserispor'da Sivasspor mesaisi başladı

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Kayserispor'da Sivasspor mesaisi başladı
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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda gruplara ayrılan futbolcular, farklı saatlerde çalıştı.



İdmanda, Gençlerbirliği maçında forma giyen oyuncular yenileme diğer oyuncular ise istasyon ve koşu çalışması yaptı.
Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Sarı-kırmızılı ekip, 28 Haziran Pazar günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

Kayserisporda Sivasspor mesaisi başladı

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