MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKayserispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları
GeriFutbol Kayserispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 21:28 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayserispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları
Abone Olgoogle-news

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.

Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı da antrenmanı bir süre takip etti. Kayserispor, hazırlıklarını yarın sürdürecek

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle