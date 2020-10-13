AA
Son Güncelleme:
Kayserispor'da Sivasspor hazırlıkları! Top kapma ve pas çalışması...
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.
Kayserispor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle