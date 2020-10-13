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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.10.2020 - 15:40 | Son Güncelleme:

Kayserispor'da Sivasspor hazırlıkları! Top kapma ve pas çalışması...

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Kayserispor'da Sivasspor hazırlıkları! Top kapma ve pas çalışması...
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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.

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